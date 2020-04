Primavera Parfum oferuje usługę wprowadzenia polskich marek na rynek chiński

"Chętnie nawiążemy współpracę z polskimi markami z różnych branż. Część współpracujących z nami serwisów oferuje szerokie spektrum asortymentu - od sprzętu IT, przez produkty gospodarstwa domowego i spożywcze po obuwie, odzież czy dobra luksusowe. Chcemy wykorzystać swój know-how, doświadczenie oraz dobre wypracowane relacje z partnerami do promocji wielu polskich marek i producentów. Uważamy, że wielu krajowych graczy rynkowych, z uwagi na wysoką jakość swoich towarów oraz zamiłowanie Azjatów do wszystkiego, co europejskie, ma szansę odnieść tam sukces, a my możemy im w tym pomóc" - powiedziała dyrektor ds. rozwoju w Primavera Parfum Janina Karasek, cytowana w komunikacie.