Program gosp. FPP i CALPE ma przynieść +4,6 mld zł rocznie finansom publicznym

"Program, który opracowaliśmy zakłada wpływy z wzrostów dochodów i ograniczenia wydatków na poziomie 13,7 mld zł, ale przy założeniu kosztów realizacji programu na poziomie 9,1 mld zł to saldo wynosi właśnie 4,6 mld zł rocznie" - powiedział przewodniczący FPP i prezes CALPE Marek Kowalski podczas prezentacji programu opracowanego przez te organizacje.

- wprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców proporcjonalnych do dochodu (+7,8 mld zł),

- uporządkowania zbiegów tytułów do ubezpieczenia społecznego (+3,2 mld zł),

- efektów poprawy jakości ochrony zdrowia i ograniczenia absencji chorobowych oraz rent z tytułu niezdolności do pracy (+2,2 mld zł), podano w materiale prasowym.

1. wprowadzenie składek proporcjonalnych do dochodu

2. likwidacja zbiegu tytułów do ubezpieczenia społecznego

Według głównego ekonomisty FPP, eksperta CALPE Łukasza Kozłowskiego, wprowadzenie proporcjonalnych do dochodu składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców oraz uporządkowanie zbiegów tytułów do ubezpieczenia społecznego przyniosą odpowiednio wpływ 7,8 mld zł i 3,2 mld zł do budżetu państwa.