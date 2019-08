forex 1 godzinę temu

Projekt budżetu 2020: Stopa bezrobocia spadnie do 5,1% na koniec 2020 r.

Warszawa, 28.08.2019 (ISBnews) - Stopa bezrobocia rejestrowanego spadnie do 5,1% na koniec 2020 roku, następnie spowolni do 4,9%, 4,7% i 4,4% odpowiednio w latach 2021-2023, wynika z podstawowych wskaźników makroekonomicznych załączonych do uzasadnienia projektu ustawy budżetowej na 2020 r. Na koniec tego roku oczekiwana stopa bezrobocia to 5,5%.