Projekt Ryvu Therapeutics dot. SEL120 rekomendowany do dofinansowania przez NCBR

"Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do działalności emitenta kandydata na lek - inhibitora kinaz CDK8/19. Będzie on scharakteryzowany w badaniu klinicznym fazy I/II (do pierwszego etapu fazy II ekspansji dawki) u pacjentów z guzami litymi, stanowiąc szansę na skuteczniejsze i bardziej bezpieczne leczenie pacjentów z agresywnymi nowotworami tego typu, którzy wyczerpali możliwości obecnych terapii. Kandydat będzie się charakteryzował korzystną doustną drogą podania, jako monoterapia lub w kombinacji z chemioterapią, terapiami celowanymi, immunoterapiami lub standardowymi opcjami leczniczym" - czytamy w komunikacie.