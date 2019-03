Projprzem Makrum podtrzymuje cele dotyczące przychodów na l. 2020-2022

Dodał, że spółka po raz pierwszy przyjęła tę formę prezentacji wyników, zaznaczając że jeśli jej odbiór będzie pozytywny, będzie powracać do organizacji webinarów przy okazji ważnych wydarzeń w spółce.

W zakresie budownictwa przemysłowego spółka nadal chce koncentrować się na projektach o wartości ok. 30 mln zł z perspektywą wypracowania wyższych marż.

"Jeżeli pojawia się na rynku nieco większe projekty to też będziemy nimi zainteresowani przy jednoczesnym dbaniu o osiągnięcie odpowiednich rentowności " - dodał.

"W przypadku systemów parkingowych to przychód jaki chcemy zanotować to ok 20 mln zł w tym roku. Portfel zamówień Modulo Parking przekracza obecnie tysiąc miejsc parkingowych" - powiedział Szczeblewski.