Provident we współpracy z Santander BP i PSP umożliwił wypłatę pożyczki BLIK-iem

"BLIK, będący polskim produktem, stał się symbolem innowacyjności naszej branży finansowej. To dla nas niezwykle istotne, że jako pierwsza firma pożyczkowa na polskim rynku mogliśmy dołączyć do tego projektu. Wdrożenie nowego rozwiązania wpisuje się w naszą strategię multikanałowości i multiproduktowości. Już wcześniej równolegle rozwijaliśmy nasze kanały offline i online, aby spełnić potrzeby zarówno tych tradycyjnych, jak i bardziej nowoczesnych klientów. Możliwość wypłaty środków czekiem BLIK to oferta dla tych, którzy nie rozstają się ze swoim smartfonem i chętnie wykorzystują go do zarządzania swoimi finansami" - powiedziała członek zarządu Provident Polska, dyrektor marketingu Katarzyna Szerling, cytowana w komunikacie.