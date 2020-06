Przedsiębiorcy złożyli 977 wniosków na kwotę 3,5 mld zł w konkursach PARP

"Często można spotkać się z opinią, że teraz firmy walczą głównie z płynnością, co mogłoby uniemożliwiać realizację projektów inwestycyjnych z uwagi na brak środków. Tymczasem okazuje się, że mimo obecnej sytuacji przedsiębiorcy myślą długofalowo i nie skupiają się tylko na bieżących problemach. Świadczy o tym liczba i wartość inwestycji we wnioskach złożonych w maju. Dociera do nas także wiele głosów przedsiębiorców zainteresowanych kolejnymi edycjami programów wsparcia inwestycji" - powiedziała dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach PARP Izabela Wójtowicz, cytowana w komunikacie.

W tegorocznej edycji "Badań na rynek" zgłoszono łącznie 239 wniosków, w tym 37 wniosków w wydłużonym zgodnie ze specustawą funduszową terminie. Budżet konkursu wynosi 750 mln zł, a wnioski złożono na ponad 2,3 mld zł. Zainteresowanie programem jest trzykrotnie większe niż możliwości budżetowe, co oznacza, że trafił on w potrzeby przedsiębiorców, podkreślono.

"Program 'Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje' cieszył się ogromnym zainteresowaniem firm jeszcze przed ogłoszeniem naboru w listopadzie 2019 r., a w toku naboru to zainteresowanie jeszcze się zwiększyło. Części firm udało się przygotować projekty w partnerstwie z podmiotem z Norwegii, mamy 156 takich wniosków. Aż 390, a więc ponad połowa, to projekty firm prowadzonych przez kobiety składane w ramach tzw. Schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet. Wartość wnioskowanego dofinansowania w tym schemacie to średnio ok. 0,5 mln zł. Pozostałe wnioski to projekty o większej wartości, po ok. 2,5 mln zł, dotyczące technologii przyjaznych środowisku, technologii poprawiających jakość życia czy innowacji w obszarze wód śródlądowych lub morskich" - podsumowała Wójtowicz.