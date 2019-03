Przegląd informacji ze spółek

Ailleron odnotował 1,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 5,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze ING Banku Śląskiego zdecydują o przeznaczeniu 455,35 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 3,5 zł na akcje, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 29 marca.

ING Bank Śląski odnotował 1 525,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 1 403,1 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Przewidywany termin gotowości operacyjnej należącego do Grupy Lotos złoża B8 został przesunięty na najwcześniej IV kw. 2019 r., a termin pełnej produkcji na najwcześniej II kw. 2021 r., podała spółka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała ok. 1 498 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r., podała spółka powołując się na wstępne szacunki.

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) rekomenduje, aby walne zgromadzenie dokonało podziału zysku spółki za rok 2018 w kwocie 39 851 260,93 zł w następujący sposób: na kapitał rezerwowy - kwota 3 985 126,09 zł, na kapitał zapasowy - kwota 35 866 134,84 zł, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z komunikatu spółki

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 7,11 USD na baryłce w lutym br., w porównaniu do 6,54 USD rok wcześniej oraz 6,14 USD w styczniu br., podała spółka.

Rada nadzorcza ING Banku Śląskiego zatwierdziła aktualizację polityki dywidendowej. Zmiana polega na rezygnacji ze wskazania wartości minimalnych poziomów współczynników kapitałowych na rzecz wprowadzenia formuły nadzorczej, w związku ze zmiennym poziomem bufora ryzyka systemowego oraz bufora antycyklicznego, a także dopisaniu przesłanki dotyczącej wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny, podał bank.

Hawe Telekom i Huawei ogłosiły nawiązanie bliskiej współpracy dotyczącej rozwoju kompetencji polskiej spółki w zakresie technologii 5G, podano w komunikacie.

ML System otrzymał prawa ochronne na trzy nowe wzory użytkowe dla szyb izolowanych termicznie z wykorzystaniem ultralekkiego szkła z związku z projektem inwestycyjnym Ultra PV, podała spółka.

Zarząd PCC Rokita wydał pozytywną opinię co do potencjalnej współpracy z Shida Shenghua Chemical Group z siedzibą w Dongying (Chiny), dotyczącej rozpoczęcia przygotowań do realizacji ewentualnej inwestycji w Brzegu Dolnym, na terenie należącym do spółki, w zakresie produkcji węglanów organicznych, mających zastosowanie m.in. do produkcji baterii dla przemysłu motoryzacyjnego i elektronicznego, podała spółka.

Rada nadzorcza Seleny FM powołała w skład zarządu spółki z dniem 1 marca 2019 r. Krzysztofa Domareckiego, któremu powierzono funkcję prezesa oraz Christiana Dölle, który został wiceprezesem ds. marketingu, podała spółka.

Monnari Trade jako główny właściciel marki Femestage Eva Minge zamierza zwiększyć sieć sklepów z 18 do 35-40, wynika ze słów prezesa Monnari Trade Mirosława Misztala.

Apator zakłada, że w 2019 r. sprzeda podobną liczbę liczników energii elektrycznej jak w 2018 r., mimo planów zmiany regulacji dotyczących liczników inteligentnych, poinformował prezes Mirosław Klepacki.

Właściciele gospodarstw rolnych, którzy miesięcznie zużywają do zasilania swoich maszyn minimum 3 m3 oleju napędowego, mogą w ramach umowy na dostawy tego paliwa otrzymać od spółki Orlen Paliwa dwupłaszczowy zbiornik na ON o pojemności 5000 litrów, podała spółka.

Apator planuje nakłady inwestycyjne w wysokości 96 mln zł w 2019 r. w porównaniu z 47,7 mln zł w 2018 r., poinformował prezes Mirosław Klepacki.

Giełda Papierów Wartościowych w warszawie (GPW) ocenia, że Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRKK), zaprezentowana przez resort finansów, "w dużym stopniu" odpowiada inicjatywom strategicznym GPW, poinformował wiceprezes Jacek Fotek.

Monnari Trade prognozuje wzrost powierzchni handlowej swojej sieci w tym roku o 5-10%, ale niekoniecznie przełoży się to na wzrost liczby placówek, poinformował dyrektor ds. finansowych Miłosz Kolbuszewski. Spółka nadal jest zainteresowana akwizycjami.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) będzie kontynuować koncentrację na dywersyfikacji przychodów grupy, poinformował wiceprezes Jacek Fotek.

Alior Bank podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę dotyczącą uzyskania środków z unijnego programu ELENA (European Local Energy Assistance) na wsparcie termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Przez najbliższe 3 lata bank będzie mógł tym samym zwiększyć efektywność i zakres finansowania tego typu inwestycji, podał Alior.

Atal rozpoczął sprzedaż 136 lokali w ramach jednoetapowej inwestycji Atal Oporów we Wrocławiu. W ośmiu budynkach wielorodzinnych i czterech dwulokalowych domach zaprojektowano łącznie 136 mieszkań. Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to II kwartał 2020 roku.

Rada nadzorcza Mennicy Polskiej wyraziła zgodę na realizację inwestycji kapitałowej polegającej na nabyciu akcji Enei do łącznej kwoty 80 mln zł po cenie za jedną akcję nieprzekraczającej ceny maksymalnej ustalonej w uchwale RN, podała Mennica.

PKN Orlen jeszcze w I półroczu br. rozpocznie realizację centrum badawczo-rozwojowego w ramach zaplanowanego na okres do 2023 roku programu rozwoju petrochemii o łącznej wartości 8,3 mld zł, poinformował ISBnews prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Grupy Energa chce mieć łącznie 54 punkty ładowania samochodów elektrycznych do końca 2019 roku, podała spółka. Część z nich ma być stacjami szybkiego ładowania.

Cognor planuje zwiększyć nakłady inwestycyjne o 33,2 mln zł r/r w 2019 r., poinformował dyrektor finansowy Krzysztof Zoła. Wydatki na remonty wzrosną o 12,6 mln zł.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) planuje zwiększyć tegoroczny capex wobec nieco ponad 21 mln zł wydatkowanych w ub.r., poinformował wiceprezes Jacek Fotek.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) z zadowoleniem przyjęło ogłoszone w dniach 27 i 28 lutego 2019 r. decyzje rządów Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litwy o przystąpieniu po stronie PGNiG do postępowania sądowego zainicjowanego przez spółkę skargą na decyzję Komisji Europejskiej o zawarciu ugody między Komisją Europejską a Gazpromem, podała spółka.

BSC Drukarnia Opakowań jest "na ukończeniu" budowy nowej fabryki, której łączny koszt, bez sprzętu produkcyjnego, wyniesie ok. 25 mln zł. W 2019 r. na nowe maszyny do tego zakładu spółka planuje przeznaczyć ponad 18 mln zł, poinformował wiceprezes Andrzej Baranowski.

Zarząd Cognoru rekomenduje przeznaczenie 36 039 000 zł na wypłatę dywidendy za 2018 r., podała spółka w raporcie rocznym.

Zastosowanie technologii blockchain przy handlu emisjami CO2 to temat hackathonu zorganizowanego w Krakowie przez Tauron. To pierwszy w Polsce blockchainowy hackathon dotyczący branży energetycznej, podała spółka.

Apator prognozuje 880-920 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży ogółem i 72-75 mln zł zysku netto w 2019 r., podała spółka.

Zarząd Apatora rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2018 w wysokości 1,3 zł brutto na jedną akcję, podała spółka.

Play startuje z siecią 5G READY - jego sieć 5G READY obejmuje już kilkanaście procent nadajników na terenie całej Polski, podał operator. Sieć 5G READY to ta część sieci operatora, która już dziś wykorzystuje zaawansowane technologie 5G.

Warimpex i Raiffeisen-Leasing sprzedały na rzecz prywatnego, międzynarodowego inwestora Hotel Dvořák w czeskich Karlowych Warach, poinformował Warimpex. Ustalono, że cena sprzedaży nie zostanie podana do publicznej wiadomości.

Kredyt Inkaso odnotowało 1,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2018/2019, zakończonym 31 grudnia 2018 r., wobec 2,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Monnari Trade będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy o przekazaniu wypracowanego zysku netto za 2018 r. na kapitał zapasowy i jednocześnie zamierza kontynuować skup akcji, podała spółka.

Global Cosmed podjął decyzję o zamiarze wszczęcia postępowania sądowego przeciwko AB Industry, mającego na celu dochodzenie roszczeń wynikających z wadliwie zaprojektowanej i wykonanej mieszalni wyrobów płynnych w zakładzie spółki w Radomiu, podała spółka.

Serinus Energy zakończył ostateczny montaż i testy modułu do odwadniania glikolu trietylenowego i moduł TEG obecnie jest w drodze do zakładu przetwarzania Moftinu, który zlokalizowany jest w odległości ok. 550 km od obiektów Confind, poinformowała spółka

Oferta Torpolu w przetargu PKP Polskie Linie Kolejowe na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na stacji Łódź Kaliska w ramach projektu "Prace na linii kolejowej nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska - Zgierz - Kutno" oraz projektu "Dokończenie budowy wiaduktu wschodniego na stacji Łódź Kaliska" została wybrana jako najkorzystniejsza przez PKP PLK, podała spółka. Cena wskazana przez Torpol w ramach aukcji elektronicznej wynosi ok. 406,8 mln zł brutto (330,7 mln zł netto).

Z końcem lutego 2018 roku upłynął okres obowiązywania wstępnego porozumienia (Preliminary Memorandum of Understanding) Medinice z holenderską spółką Veritherme Medical. Spółka nie zawarła wiążącej umowy z Veritherme, ale nadal prowadzi rozmowy, podało Medinice.

Stalexport Autostrady odnotował 181,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 153,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Monnari Trade odnotowało 13,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 17,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

VD Mieszkania XVIII, spółka zależna Vantage Development, zawarła z osobą fizyczną umowę nabycia udziału 50% we współwłasności zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 4 3630 ha, zlokalizowanej we Wrocławiu w dzielnicy Krzyki za cenę 28,1 mln zł brutto, podała spółka.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) podpisał list intencyjny ze Skarbem Państwa w sprawie podjęcia rozmów i rozpoczęcia współpracy mającej na celu rozpoznanie możliwości objęcia przez Skarb Państwa akcji spółki w zamian za wkład niepieniężny, podała spółka.

Oferta Torpolu w aukcji elektronicznej przeprowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe w ramach przetargu nieograniczonego "Opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych na Stacji Szczecin Port Centralny Zadanie 1" w ramach projektu "Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujście" otrzymała najwyższą ilość punktów, podała spółka

TMR odnotowało 3,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r. wobec 6,99 mln zł zysku rok wcześniej w roku obrotowym 2017/2018 (zakończonym 31 października 2018 r.), podała spółka w raporcie.

Ze względu na otoczenie rynkowe Cognor spodziewa się "przyzwoitej" rentowności w 2019 r., ale niższej EBITDA i zysku netto niż w ub.r., wynika z komentarza zarządu do wyników za 2018 r.

Marvipol Logistics oraz PG Dutch Holding I B.V., tj. podmioty będące wspólnikami w spółce PDC Industrial Center 72 (PDC IC 72), która zrealizowała projekt magazynowy w okolicy Krakowa, zawarły z Aberdeen Standard European Logistics Income PLC ostateczną umowę sprzedaży udziałów, podał Marvipol. Zbywcy i nabywca skorygowali wstępną cenę sprzedaży udziałów sprzedanych przez Marvipol Logistics i określiły ją na kwotę 2 311 110 euro.

Altus odnotowało 49,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 99,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Netia odnotowała 64,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 32,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

AmRest odnotował 43,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 42,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Cognor odnotował 68,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 47,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Dariusz Miłek złożył rezygnację ze stanowiska prezesa zarządu CCC i z członkostwa w zarządzie i zgłosił kandydaturę Marcina Czyczerskiego (aktualnie wiceprezesa ds. finansowych) na prezesa zarządu, podała spółka. Miłek zgłosił swoją kandydaturę na przewodniczącego rady nadzorczej spółki. Zostanie ona rozpatrzona na walnym zgromadzeniu zwołanym na 11 kwietnia br.

W związku z rewizją roczną portfeli indeksów Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, po sesji 15 marca 2019 r. w portfelach indeksów WIG20 oraz WIG20TR pojawią się Dino Polska i Play, zaś opuszczą je Energa i Eurocash, podała giełda.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 37,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2018 r. wobec 39,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tagi: finanse, bankowość, giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące