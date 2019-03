Przegląd informacji ze spółek

Umowa ramowa pomiędzy KGHM Polska Miedź a China Minmetals Corporation na lata 2017-2021 zawarta 20 czerwca 2016 r. została rozwiązana. Oznacza to spełnienie warunku zawieszającego wejście w życie nowej umowy ramowej na lata 2019-2023, zawartej przez spółkę 6 listopada 2018 r. z China Minmetals Nonferrous Metals Co. Ltd., podał KGHM.

Szacunkowe skonsolidowane przychody za luty 2019 r. Asbis Enterprises wyniosły ok. 153 mln USD i były o ok. 13% niższe w skali roku, podała spółka. Przychody wypracowane w lutym 2019 r. są zgodne z oczekiwaniami firmy.

PKP Cargo chce, by przewozy w grupie ponownie "zauważalnie" wzrosły w ujęciu r/r w 2019 r., przyczyniając się - obok poprawy efektywności - do wzrostu EBITDA, poinformował prezes Czesław Warsewicz.

Inpro odnotowało ok. 259 mln zł przychodów za 2018 r., co stanowi o ok. 28% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane. Jednocześnie szacunki wykazują, iż zysk netto grupy kapitałowej za 2018 rok wyniesie ok. 38 mln zł, co stanowi wzrost o ok. 26 % r/r.