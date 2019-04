Przegląd informacji ze spółek

Szacowany wolumen sprzedaży gazu ziemnego grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ( PGNiG ) wyniósł 9,9 mld m3 w I kw. 2019 r., tyle samo co rok wcześniej, podało PGNiG.

PGE Polska Grupa Energetyczna, w ramach programu obligacji krajowych do maksymalnej kwoty 5 mld zł, rozważa wyemitowanie w II kwartale 2019 r. niezabezpieczonych obligacji do kwoty 1 mld zł, która może zostać podwyższona zgodnie z decyzją zarządu, podała spółka . Termin zapadalności wyemitowanych obligacji będzie wynosił 7 lub 10 lat od daty emisji.

Grupa Azoty Puławy zawarła trzyletnie umowy z LERG Pustków na dostawy melaminy i mocznika, podała spółka zależna Grupy Azoty. Szacunkowa wartość umów wynosi ok. 53 mln zł.

Nawet jeśli banki nie będą chciały sfinansować budowy Elektrowni Ostrołęka C, to Energa i Enea zrealizują tę inwestycję finansując ją m.in. dzięki ograniczeniu wypłaty dywidendy, wynika z wypowiedzi ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego.

KGHM Polska Miedź wraz ze spółką zależną Energetyka otworzyły nową instalację oczyszczania spalin w Elektrociepłowni przy Zakładach Górniczych Lubin, podała spółka. Podstawowym celem instalacji jest obniżenie emisji zanieczyszczeń w spalinach i zagwarantowanie ich poziomu do wymaganego przez przepisy unijne.

Erbud zawarł ze spółką zależną od Vantage Development (VD Mieszkania XVIII) umowę w ramach generalnego wykonawstwa na inwestycję deweloperską Legnicka 33 we Wrocławiu o wartości 67,2 mln zł netto, podał Erbud.

Spółka Naftoserwis, należąca do Grupy PERN, wykona badanie stanu technicznego rurociągu paliwowego relacji Ostrów Wielkopolski - Wrocław o długości ok. 106 km, który należy do PKN Orlen, podał PERN. Firma właśnie wygrała przetarg ogłoszony przez koncern z Płocka.