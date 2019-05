Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Trans Polonia zarekomendował walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy przeznaczenie jednostkowego zysku netto za 2018 r., w wysokości 195 463,41 zł oraz 2 545 163,31 zł z kapitału zapasowego - łącznie 2 740 626,72 zł na wypłatę dywidendy, podała spółka. W odniesieniu do akcji uprawnionych do dywidendy, kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 0,12 zł.

Zarząd Best jest głęboko zaniepokojony przebiegiem obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Kredyt Inkaso, podał Best. Obawia się bowiem obciążenia zabezpieczeniem dla obligacji całego majątku Kredyt Inkaso, w istocie stanowiącego przedsiębiorstwo spółki lub jego zorganizowaną część. Best domaga się również większej transparentności działań podejmowanych przez zarząd Kredyt Inkaso.

Celem Echo Investment na 2019 r. jest koncentracja na marżach przy rosnącym wolumenie działalności deweloperskiej tak, by zysk netto był co najmniej taki, jak w dwóch poprzednich latach, wynika ze słów dyrektora finansowego Macieja Drozda.

Getin Noble Bank spodziewa się finalizacji rozmów z inwestorami do połowy, a najpóźniej do końca czerwca, poinformował prezes banku Artur Klimczak. Według niego, coraz mniej prawdopodobny jest scenariusz połączenia z Idea Bankiem, ale nawet w przypadku fiaska obu scenariuszy GNB sobie poradzi - nawet bez sprzedaży aktywów i dokapitalizowania przez głównego akcjonariusza.

Portfel zamówień Mirbudu wynosi obecnie ok. 1 900 mln zł na lata 2019-2023, w tym ok. 650 mln zł na 2019 r., podała spółka.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył karę w wysokości 39,46 mln zł na spółkę Polkomtel, operatora sieci Plus, podał Urząd. Polkomtel stosował dziewięć praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Dotyczyły one dziewięciu usług niewliczanych do kwoty abonamentu, które Polkomtel automatycznie uruchamiał przy podpisaniu umowy. Przez pierwszy miesiąc lub dwa były one bezpłatne, a potem konsument musiał albo z nich zrezygnować, albo uiszczać dodatkowe opłaty. W zależności od usługi było to od 2 do 20 zł miesięcznie, a często operator aktywował jednej osobie kilka usług.