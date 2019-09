Przegląd informacji ze spółek

Nextbike Polska podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość należności jednego z kontrahentów , na kwotę 3,46 mln zł, co odpowiada 90% wartości należności. Utworzenie odpisu wpłynie na obniżenie o ww. kwotę wyniku finansowego, a także wartości sumy bilansowej w sprawozdaniu finansowym za III kw. 2019 r., podała spółka.

Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy przedłużył zarządcy Zakładów Mięsnych Henryk Kania w restrukturyzacji termin na złożenie planu restrukturyzacyjnego oraz spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych do 31 października br., podały ZM Henryk Kania.

Oferta Budimeksu Budownictwo (spółki w 100% zależnej od Budimeksu), warta 1 399,75 mln zł netto, została wybrana przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym pn. "Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku podg. Most Wisła - Czechowice-Dziedzice - Zabrzeg", podał Budimex. Wartość oferty przekracza budżet zamawiającego.

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) nie prowadzi żadnych analiz, ani rozmów na temat ewentualnych przejęć instytucji finansowych, poinformował prezes PFR Paweł Borys, odnosząc się do spekulacji mediów na temat badania przez Commerzbank możliwości sprzedaży mBanku.

Pure Biologics podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowę o dofinansowanie projektu PureBIKE obejmującego "Opracowanie bispecyficznego fragmentu przeciwciała do symultanicznego zwalczania nowotworu i rekrutacji komórek układu immunologicznego (BIKE)", podała spółka. Projekt został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, numer naboru: 2/1.1.1/2019). Przyznana wysokość dofinansowania wynosi 29,87 mln zł.

Rozpoczęło się holowanie należącej do Lotos Petrobaltic platformy przebudowanej na Morskie Centrum Produkcyjne na kotwicowisko, z którego trafi ona na złoże B8, podała Grupa Lotos.

Gra "Food Truck Simulator", wyprodukowana przez Drago Entertainment, którego udziałowcem jest Movie Games, będzie miała swą premierę w 2020 r., podało Movie Games. W osobnym komunikacie Drago Entertainment poinformowało, że udostępniło zapowiedź gry "Food Truck Simulator" w serwisie Steam. Gra wpisuje się w zdobywający coraz większą popularność gatunek symulatorów. To drugi z pięciu mniejszych tytułów, zapowiedzianych przez spółkę w br.

PKN Orlen planuje oszacować do końca 2019 roku potencjalne straty i przedstawić dostawcom roszczenia wynikające ze wstrzymania dostaw ropy rurociągiem "Przyjaźń" od kwietnia do czerwca tego roku, poinformował prezes Daniel Obajtek.

Łączne nakłady inwestycyjne, które PKN Orlen poniesie w najbliższych kilku latach w spółce Orlen Południe, wyniosą co najmniej 1,2 mld zł, poinformował prezes Daniel Obajtek.

Dostawy terminowe ropy naftowej z Arabii Saudyjskiej do Grupy Orlen nie są w żaden sposób zagrożone, zapewnił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Łączna wartość portfela nieruchomości Globalworth wyniosła na koniec czerwca br. 2,74 mld euro, a uwzględniając przejęcia z lipca - 2,85 mld euro, podała spółka. Stanowi to wzrost odpowiednio o 11,5% i 16,1% od grudnia 2018 roku. Udział Polski i Rumunii w portfolio wynosi natomiast odpowiednio 53,5% i 46,5%, co odzwierciedla szybkie tempo rozwoju firmy na polskim rynku od czasu debiutu w 2017 roku. Nowe umowy najmu lub rozszerzenia dotychczasowych kontraktów zamknęły się na poziomie ok. 100 000 m2 powierzchni podzielonej pomiędzy rynki w Polsce i Rumunii.