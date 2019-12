Przegląd informacji ze spółek

Rada nadzorcza Ailleronu przyjęła rezygnację Łukasza Juśkiewicza z funkcji członka zarządu oraz powołała w jego miejsce Tomasza Króla na stanowisko członka zarządu, podała spółka.

PZ Cormay ogłosił wezwanie na 992 283 akcji Orphee o wartości nominalnej 0,1 CHF każda, stanowiących 2,57% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu po cenie 1,96 zł za sztukę, podał pośredniczący w wezwaniu Trigon Dom Maklerski.

Unimot zaktualizował prognozę skonsolidowanej skorygowanej EBITDA, podwyższając ją do 62,3 mln zł w 2020 roku (dotychczasowa prognoza, opublikowana w strategii wynosiła 44,2 mln zł) oraz do 61,4 mln zł w 2019 roku (poprzednio: 57,6 mln zł), podała spółka.

COIG - spółka zależna Wasko - podpisała umowę z Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna o wartości do 19,7 mln zł brutto na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w gminie Olsztyn", podało Wasko.

Elektrobudowa podpisała z PGE Energia Ciepła - spółką zależną Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - umowę na wykonanie przeglądów, konserwacji i usług utrzymania ruchu urządzeń i instalacji elektroenergetycznych nn i SN w oddziale PGE Energia Ciepła w Rybniku, podała spółka. Szacowana wartość umowy to 36 mln zł netto.

Rada nadzorcza Libetu powołała na kolejną wspólną kadencję dotychczasowych członków zarządu: prezesa zarządu Thomasa Lehmanna i członka zarządu Ireneusza Gronostaja, podała spółka.

Quercus TFI podpisał z GetBack w restrukturyzacji (jako dłużnikiem) umowy restrukturyzacyjną w zakresie spłat wierzytelności z obligacji o wartości nominalnej 80,5 mln zł i łącznej wartości wraz z należnościami ubocznymi 91,216 mln zł, podała spółka.

Noobz from Poland - producent gier typu battle symulator - pozyskał w ramach oferty prywatnej ponad 0,56 mln zł, podała spółka. Środki z emisji zostaną przeznaczone na nowy projekt PC. Noobz from Poland w 2020 roku planuje debiut na NewConnect.

Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin (ZE PAK) poinformował banki finansujące o zamiarze dokonania całkowitej, przedterminowej spłaty kredytu konsorcjalnego w kwocie 1,2 mld zł, podała spółka.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) w ramach rozszerzania oferty bankowej opartej o nowe technologie skorzysta z kompetencji informatycznych Operatora Chmury Krajowej, podał bank.

PKN Orlen wystąpił do dostawców rosyjskich o odszkodowania za zanieczyszczoną ropę naftową, poinformował prezes Daniel Obajtek.

DataWalk Inc. - spółka zależna DataWalk w USA - pozyskała zamówienie w ramach partnerskiej umowy z północnoamerykańskim Integratorem Systemów na sprzedaż licencji i realizację wdrożenia platformy analitycznej DataWalk w zastosowaniach związanych z działalnością klienta docelowego (instytucja wywiadowcza na poziomie federalnym), podała spółka.

Globe Trade Centre (GTC) zamknęło sprzedaż Neptun Office Center w Gdańsku o powierzchni 16,1 tys. m2, podała spółka.

Grupa PGNiG uruchomiła wehikuł inwestycyjny typu venture capital PGNiG Ventures, który finansować będzie innowacyjne projekty energetyczne, poinformował wiceprezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) ds. rozwoju Łukasz Kroplewski. W ciągu najbliższych 6 lat planuje zainwestować w nie ok. 100 mln zł.

British Automotive Polska - spółka zależna British Automotive Holding (BAH) - zawarła umowę dilerską i serwisową Jaguar i Land Rover z Nord Auto z Białegostoku, podał BAH.

MedApp otrzymał Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE (NATO Commercial and Government Entity), który pozwoli jej na udział w przetargach organizowanych przez 15 największych dostawców US Army z dziedziny IT, podała spółka. Dzięki otrzymaniu NCAGE MedApp stał się jedynym podmiotem w Polsce mogącym świadczyć usługi dla US Army oraz struktur wojskowych NATO.

Spółki Grupy Energa zawarły umowy mocowe na pierwszy rok (tj. na rok 2024) z obowiązkiem mocowym na poziomie 529 MW, z których łączne przychody mogą wynieść 137,4 mln zł, podała Energa.

NanoVelos, spółka wchodząca w skład grupy firm biotechnologicznych NanoGroup, na początku 2020 roku zamierza rozpocząć produkcję leku na raka w tzw. standardzie GMP, umożliwiającym podawanie go początkowo zwierzętom w standardzie GLP i docelowo ludziom w badaniach klinicznych, podano w komunikacie. Będzie to możliwe m.in. dzięki odblokowaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) kolejnych środków w łącznej wysokości 6,6 mln zł.

Vivid Games podpisał umowę z QubicGames na porting i dystrybucję trzech swoich największych tytułów gier na Nintendo Switch, podała spółka.

Wartość składki przypisanej, zebranej przez ubezpieczycieli wyniosła 47 mld zł w I-III kw. 2019 r., co oznacza wzrost o 1,5% w skali roku, podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). Zysk netto ubezpieczycieli życiowych wyniósł 2 mld zł w I-III kw. 2019 r. i był o 5% wyższy niż rok wcześniej. Zysk ubezpieczycieli majątkowych wyniósł 3,9 mld zł, co oznacza wzrost o 6,2%, ale 1,3 mld zł z tego wyniku to dywidenda z PZU Życie SA do PZU SA, ujęta już w zeszłorocznym zysku netto ubezpieczycieli życiowych.

PGE Polska Grupa Energetyczna ostatecznie zakontraktowała 5 070 MW obowiązku mocowego w aukcji głównej na rok 2024 po wstępnej cenie zamknięcia 259,87 zł/kW/rok, podała spółka. Łączny zakontraktowany przez jednostki należące do grupy wolumen obowiązków na 2024 r., z uwzględnieniem kontraktów wieloletnich zawartych w aukcji na 2021 r. wynosi 9 713 MW.

Lokum Deweloper, po dokonaniu redukcji zapisów, dokonał przydziału 65 000 obligacji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 65 mln zł, pod warunkiem ich opłacenia najpóźniej 12 grudnia 2019 r., podała spółka. Cena emisyjna obligacji jest równa wartości nominalnej. Dniem emisji będzie 12 grudnia 2019 r.

Archicom Polska, spółka zależna Archicom, zawarła umowę ostateczną nabycia nieruchomości w Poznaniu w dzielnicy Grunwald, o powierzchni 8,6 ha, za cenę 46 mln zł netto. Spółka planuje na tym terenie zrealizować projekt na ok. 1,3 tys. szt. lokali mieszkalnych, podał Archicom.

Total FIZ w ramach budowania przyspieszonej książki popytu (ABB) sprzeda 170 772 akcji akcji Scope Fluidics, stanowiących ok. 7,37% kapitału i głosów, po cenie 60 zł za akcję, podała spółka.

Emisja akcji serii G Reino Capital doszła do skutku poprzez objęcie 3 631 250 akcji po cenie emisyjnej 1,6 zł każda, podała spółka.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu (IAS) utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu, zgodnie z którą CCC.eu, spółka zależna CCC, zobowiązana jest do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych wraz z odsetkami w związku z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa na podstawie umowy z 2014 r. zawartej z CCC Shoes & Bags, podało CCC. Spółka zapowiada skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA).

Spółki Grupy Tauron zawarły w ramach aukcji umowy mocowe na całkowity wolumen obowiązków mocowych wynoszący 573,5 MW, podał Tauron. Szacowane przychody Grupy wynikające z aukcji wyniosą w 2024 r.: 149,04 mln zł, w 2025: 138,77 mln zł r, w latach 2026-2028 (łącznie): 393,70 mln zł.

