Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Orbisu ocenia, że Accor, po sukcesie wezwania na sprzedaż 100% akcji Orbisu, będzie miał możliwość i niezbędne zasoby, by z powodzeniem wspierać rozwój spółki , podał Orbis. Cena w wezwaniu, wynosząca 115 zł/szt., jest - według zarządu - godziwa.

Fitch Ratings utrzymał rating długoterminowy Alior Banku w walucie zagranicznej na poziomie BB. Jednocześnie agencja podwyższyła krótkoterminowy rating krajowy banku z F2(pol) do F1(pol) w związku z poprawą oceny struktury finansowania oraz płynności, podał Alior.

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Santander TFI) obniżyło wysokość opłaty za zarządzanie w subfunduszach Santander PPK SFIO do 0,3% począwszy od 1 stycznia 2025 roku i do 0,2% począwszy od stycznia 2045 r., podało TFI.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla dwóch projektów morskich farm wiatrowych należących do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), czyli dla Baltica 2 oraz Baltica 3, o łącznej mocy do 2,5 GW, podała spółka. Wydanie decyzji daje PGE zielone światło do rozpoczęcia prac nad projektem technicznym dla obu farm. Pierwsza energia elektryczna wyprodukowana z farm na Bałtyku może popłynąć w 2026 roku.