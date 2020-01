Przegląd informacji ze spółek

Helios i Step Inside - spółki zależne Agory - zawarły umowę inwestycyjną z częścią wspólników spółki Food for Nation (FFN) do prowadzenia wspólnego przedsiębiorcy utworzonego w oparciu o Step Inside, celem rozwijania punktów gastronomicznych pod marką handlową Pasibus, podała Agora. Lokale gastronomiczne będą otwierane przy ulicach handlowych oraz w galeriach handlowych.

Oferta publiczna do 105 000 akcji serii D nie doszła do skutku z powodu nieosiągnięcia minimalnego wymaganego progu zapisów, podała spółka. Zapewniła jednocześnie, że nie rezygnuje z realizacji celów emisyjnych wskazanych w ofercie. Spółka planowała pozyskać maksymalnie 4,25 mln zł.

ZUE podpisało ze Strabag umowę na roboty budowlane i usługi podwykonawcze związane z przebudową sieci trakcyjnej na realizowanej przez Strabag na rzecz PKP PLK inwestycji " Modernizacja systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 na odcinku Dobiegniew - Słonice, od km 105,820 do km 128,680", podała spółka. Wartość netto umowy to 44,9 mln zł.

Pekabex myśli o kolejnych inwestycjach deweloperskich w sektorze mieszkaniowym z wykorzystaniem prefabrykacji, poinformował ISBnews wiceprezes Pekabex S.A. i prezes Pekabex Bet Przemysław Borek. W swoim pierwszym, pilotażowym projekcie Ja_Sielska w Poznaniu sprzedał do tej pory wszystkie mieszkania w pierwszym etapie i ok. połowy w drugim.

Budowany w Elektrowni Jaworzno blok energetyczny 910 MW osiągnie gotowość do przejęcia do eksploatacji 4 lutego 2020 r., a oddanie bloku do eksploatacji powinno nastąpić do 15 lutego 2020 r., podał Tauron Polska Energia.