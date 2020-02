Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Unibepu zdecydował o przeprowadzeniu skupu akcji własnych oraz ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży do 1,5 mln akcji spółki po cenie 9,2 zł za sztukę, podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży VRG osiągnięte w styczniu 2020 r. wyniosły ok. 78,2 mln zł i były wyższe o ok. 10% r/r, podała spółka.

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) dokonał wyboru oferty w postępowaniu na najem siedziby centrali PZU i podpisał list intencyjny z Bitra Enterprise 1 sp. z o.o., spółką z Grupy Skanska, podał PZU. Kilka tysięcy pracowników PZU przeniesie się do tymczasowej lokalizacji centrali w II kw. 2022 r. Całkowita, szacunkowa wartość potencjalnej umowy najmu budynku, w okresie 10 lat jej trwania, wynosi ok. 805 mln zł brutto.

Echo Investment sprzedało 84 mieszkania w styczniu br. w porównaniu do 94 umów zawartych w styczniu 2019 r., a przekazało 73 w porównaniu do 5 rok wcześniej, podała spółka.

Polska Spółka Gazownictwa (PSG) z grupy kapitałowej PGNiG uruchomiła dostawy gazu do siedmiu gmin w województwie świętokrzyskim - Wiślicy, Baćkowic, Górna, Bodzentyna, Opatowca, Osieka i Waśniowa, podała spółka. Dzięki inwestycji PSG dostęp do paliwa gazowego uzyskał miejscowy przemysł, obiekty komunalne i użyteczności publicznej, a także odbiorcy indywidualni. Wykorzystanie gazu ziemnego m.in. do celów grzewczych znacząco przyczyni się do poprawy jakości powietrza.