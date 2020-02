Przegląd informacji ze spółek

Cordia International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság z siedzibą w Budapeszcie ogłosił wezwanie na sprzedaż 33 501 018 akcji Polnordu, podał Polnord. Zamiarem wzywającego jest osiągnięcie do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co odpowiada 97 543 127 akcji. Cena oferowana w wezwaniu to 3,55 zł za akcję.