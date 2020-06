Przegląd informacji ze spółek

mBank Biuro Maklerskie prognozuje dla Boryszewa 276 mln zł wyniku EBITDA w 2020 r. wobec 414 mln zł w 2019 r., wynika z komentarza. Analitycy oczekują, że na koniec roku wskaźnik dług netto do EBITDA wzrośnie do 5,1x, a grupa już w I poł. br. złamie kowenanty bankowe.

Draw Distance przekłada plany emisji akcji o kilka miesięcy, ale nie zwalnia z produkcją swoich kolejnych projektów. W II półroczu wyjdzie dodatek "Vampire: The Masquerade: Coteries of New York", czyli "Shadows of New York" z budżetem 400 tys. zł, a budżet kontynuacji "Serial Cleaner" ma przekroczyć 2 mln zł, poinformował ISBtech prezes Michał Mielcarek.