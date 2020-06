giełda 2 godziny temu

Przegląd informacji ze spółek

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz Polski Koncern Naftowy Orlen (PKN Orlen) zawarły aneks do umowy ramowej na dostawy paliwa gazowego do grupy kapitałowej PKN Orlen, w wyniku którego dostawy surowca będą realizowane do 31 grudnia 2022 r., z opcją przedłużenia do 31 grudnia 2023 r., podało PGNiG. Wartość kontraktu od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. wynosi szacunkowo 5,5 mld zł.