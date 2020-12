Przegląd informacji ze spółek

Spółka P4 - operator sieci Play - złożył deklaracje korygujące w zakresie wysokości pobranego przez Play jako płatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) pobieranego od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP za rok 2015 i 2016, podała spółka. Play jest zobowiązany do wpłaty na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatku w kwocie 26 633 102 zł plus 10 667 643 zł odsetek ustawowych, podano także.

Grupa ZUE podpisała z Urzędem Miasta Szczecin umowę na realizację zadania pn. "Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną od pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła)" za 141,8 mln zł netto (174,4 mln zł brutto), podało ZUE. Termin realizacji to 720 dni od dnia zawarcia umowy.

All In! Games podpisał umowę inwestycyjną ze Sławomirem Matulem, Michałem Selke i Januarym Ciszewskim, dotyczącą inwestycji w spółkę Ongoing oraz umowę wydawniczą na stworzenie przez developera oraz wydanie, dystrybucję i promocję przez All In! Games gry komputerowej pod roboczym tytułem 'Dark Caster', podał All In! Games.