Przegląd prasy

--Notowania uprawnień do emisji CO2 pną się w górę i biją kolejne rekordy, pociągając za sobą wzrost cen prądu. W przyszłym roku za energię możemy płacić o 30-50% więcej - szacują eksperci

-- Już co piąta restauracja oferuje dostawy do domu, czy biura posiłku zamówionego przez sieć

--Skarbówka wciąż nie przedstawiła objaśnień do długiej listy przepisów, które wprowadzono dla przedsiębiorców w Nowy Rok

--Globalna gospodarka dołek ma za sobą lub nastąpi on w II kwartale, ocenia Kamil Hajdamowicz doradca inwestycyjny, Vienna Life TU na Życie, Vienna Insurance Group

-- Priorytetem Forte jest powrót do wyższych marż w tym i 2020 r.Spółka zakłada, że jest w stanie powrócić co najmniej do 12-13% rentowności EBITDA, uważa prezes Mariusz Gazda