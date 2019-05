Przegląd prasy

Rzeczpospolita

--Czerwińska: Wokół tzw. testu przedsiębiorcy narosło wiele mitów; to, co rząd proponuje, to walka z dualizmem na rynku pracy, nie zaś utrudnianie przedsiębiorczości

--Czerwińska: Spowolnienie to jeszcze nie kryzys; nie zaskakuje nas nieco niższa dynamika wpływów podatkowych

--Liczba wiceministrów i ministrów spadła o 18% od marca ub.r. do 103 osób

Parkiet

--Prezes Archicomu: Nie spodziewamy się dalszych dynamicznych wzrostów cen mieszkań

--Prezes Archicomu: Na zakupy ziemi w tym roku planujemy przeznaczyć ponad 100 mln zł

--Prezes NN PTE: Likwidacja OFE nie zaszkodzi giełdzie, pieniądze ulokowane w akcje za pośrednictwem OFE trafią w większości do zarządzających IKE

Dziennik Gazeta Prawna

--Czerwińska zapowiada podwyżki dla pracowników budżetówki, które mają być uwzględnione w planie wydatków na 2020 r.

--Czerwińska: zerowy PIT dla osób do 26 lat i wyższe koszty uzyskania przychodu powinny obowiązywać od III kw. 2019 r.

--Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie powinna zakończyć się w listopadzie 2023 r. wg gazety

Puls Biznesu

--Itaka zainaugurowała rejsy z Lotniska Modlin do Malagi w Hiszpanii; wg gazety, do wejścia do Modlina przymierza się także Grecos

--Czy podmioty kojarzone z Hubertem Józefem Gierowskim kontrolują ponad 33% akcji Skarbca? KNF sprawdza, kto ma kontrolę nad TFI

ISBnews

--BAH ma list intencyjny ws. nabycia SsangYong Polska

--Wartość aktywów Quercus TFI spadła m/m do 2,43 mld zł na koniec kwietnia

--Marie Brizard miało 61,9 mln euro straty netto, -28 mln euro EBITDA w 2018

--Echo sprzedało 93 mieszkania, przekazało 7 w kwietniu br.

--Indeks WIG20 spadł o 1,25% na zamknięciu w poniedziałek

--BOŚ Bank: W tym tygodniu istotne wydarzenia z gospodarki globalnej

--Przychody VRG wzrosły o ok. 46,7% r/r do ok. 83,1 mln zł w kwietniu

--AXA TFI zostało wpisane do ewidencji PPK

--Sprzedaż BAH wzrosła o 7% r/r do 304 samochodów w kwietniu

--Przychody Wittchena wzrosły o 9% r/r do 16 mln zł w kwietniu

--GWI z grupy Erbud wybuduje wieżowiec w Düsseldorfie za 23,98 mln euro

--Investors TFI zarejestrowało fundusz do obsługi PPK

--PIE: Wydatki na GovTech wzrosną w Europie trzykrotnie do 2025 r.

--CFI zwiększył udział w Work Service, chce wesprzeć proces restrukturyzacji

--Newag rekomenduje wypłatę 0,75 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

--B. Handlowy oczekuje poprawy dynamiki wolumenu kredytów detalicznych od III kw.

--Synektik: Wartość umów na dostawę sprzętu i IT wzrosła o ponad 20% r/r w I-IV

--Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos spadła r/r do 5,60 USD/bbl w kwietniu

--Movie Games rozpoczyna działania zw. z przejściem na rynek regulowany

--Główne tematy XI EKG to przyszłość UE, digitalizacja i robotyzacja firm

--Bank Handlowy spodziewa się wzrostu marży odsetkowej

--The Heart w ramach partnerstwa wyszuka startupy dla PKO BP

--MetLife OFE zmniejszył udział w PKP Cargo do poniżej 5% głosów na WZ

--The Dust w czerwcu przedstawi szczegóły gry na motywach Cyklu Inkwizytorskiego

--ArcelorMittal tymczasowo wstrzyma pracę wielkiego pieca i stalowni w Krakowie

--Frisco.pl ograniczy zużycie plastiku o 50% do końca 2020 roku

--Fitch potwierdził ratingi BB+ oraz BBB+(pol) Zabrza, perspektywa stabilna

--GPW zawiesiła obrót akcjami trzech spółek od 6 maja

--Fitch potwierdził ratingi BBB+ oraz AA(pol) Częstochowy, perspektywa stabilna

--NBP: Banki zakładają zaostrzenie polityki kredytowej w II kw.

--Fitch potwierdził ratingi A- oraz AAA(pol) woj. wielkopol., perspektywa stabilna

--Akcjonariusze PKO BP zdecydowali o wypłacie 1,33 zł dywidendy na akcję za 2018r.

--Unimot miał wstępnie 22,9 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2019 r.

--Eurostat: Sprzedaż detaliczna w strefie euro nie zmieniła się m/m w marcu

--Eurostat: Sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła o 6,1% r/r w marcu

--ARP: Sprzedaż węgla kamiennego spadła r/r do 5,02 mln ton w marcu

--Newag ma umowę na sprzedaż lokomotyw elektrycznych za 60,4 mln zł netto

--LPP ma umowę na wynajem magazynu pod e-commerce na Słowacji

--Aegon PTE zostało zarejestrowane w ewidencji PPK

--BOŚ Bank sfinansuje projekt realizowany przez DL Invest Group

--Wskaźnik nastrojów inwestorów Sentix w strefie euro wzrósł do 5,3 pkt w maju

--KPMG, PZPM: Produkcja samochodów ogółem spadła o 3,5% r/r w I kw. 2019 r.

--KPMG, PZPM: Liczba rejestracji aut elektrycznych wzrosła o 79,7% r/r w I kw. br.

--Zalando umożliwiło odbiór przesyłek w wybranych sklepach Żabka i Freshmarket

--Wskaźnik PMI dla usług strefy euro spadł do 52,8 pkt w kwietniu wg fin. danych

--Wskaźnik PMI dla sektora usług Niemiec wzrósł do 55,7 pkt w kwietniu wg fin. dan

--Mabion złożył do EMA drugi wniosek rejestracyjny dot. leku MabionCD20

--Do KRD przed upadłością 5 razy częściej trafiali mieszkańcy miast niż wsi w ub.r

--Przychody CCC wzrosły o 20% r/r do 524 mln zł w kwietniu

--MOL miał 48,64 mld HUF zysku netto, 57,29 mld HUF zysku EBIT w I kw. 2019 r.

--Sprzedaż Gino Rossi spadła o 29% r/r do 10,2 mln zł w kwietniu

--Bank Handlowy miał 59,5 mln zł zysku netto, 49,5 mld zł aktywów w I kw. 2019 r.

--AC S.A. miało 12,39 mln zł zysku netto, 15,19 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

--PlayWay: Gra 'Uboat' została sprzedana w liczbie ponad 53 tys. sztuk od 30 IV

--Enter Air obejmie akcje szwajcarskiej linii lotniczej warte ok. 7,7 mln zł

