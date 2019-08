Przegląd prasy

| - --GPW zaprezentowała portfel indeksu WIG-ESG --Akcjonariusze Selvity zdecydują 19 września o podziale spółki --Indeks WIG20 spadł o 0,21% na zamknięciu w piątek --Sprzedaż miedzi płatnej KGHM wyniosła 47,6 tys. ton w lipcu, spadek o 12% r/r --Produkcja miedzi płatnej KGHM wzrosła o 7% r/r do 59,7 tys. ton w lipcu --ZA Puławy mają umowę na dostawy mocznika za ok. 300 mln zł netto --Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT --Societe Generale został nowym emitentem certyfikatów strukturyzowanych na GPW --Synthos wyda 2 mld zł na inwestycje w 3 lata, wybuduje instalację CCNG w Polsce --NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 0,9% m/m, kredyty wzrosły o 0,8% m/m w lipcu --NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 9,9% r/r na koniec lipca 2019 r. --JSW może opublikować aktualizację strategii w I kw. 2020 r. --BM Reflex: Ceny paliw na stacjach na ogół pozostaną stabilne --KPF/IRG SGH: Rośnie liczba deklaracji ws. wydatków na zakup dóbr trwałego użytk. --JSW zakłada wydobycie 15,5 mln ton węgla w 2019 r. --PGNiG OD

dostarczy do zakładów Synthosu prawie 8 200 ton LNG do końca 2021 r --Atal wprowadził do oferty 126 lokali w II etapie os. Atal Aleja Pokoju --JSW chce mieć uruchomione 27 ścian do końca roku --ES-System: Łączne inwestycje w br. mogą być niższe niż od planowanych 8 mln zł --ES-System celuje w utrzymanie obecnego poziomu marży na sprzedaży --BoomBit: Gra 'Mighty Heroes' zadebiutowała w systemach iOS i Android --MPiT organizatorem Szczytu Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej 9-10 IX --Unimot deklaruje powrót do wypłaty dywidendy ze spodziewanego zysku za 2019 rok --PKN Orlen: Powstanie instalacja do badań w realnych warunkach przemysłowych --Dom Development podtrzymuje cel 3 500 przekazań w 2019 r. --Unimot nie wyklucza kolejnego podniesienia prognozy wyniku EBITDA na 2019 rok --GUS: Najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia w sierpniu --GUS: Wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym wzrósł do +3,6 pkt w VIII --Unimot chce mieć 10% udziałów w krajowym rynku asfaltów w 2020 roku --GUS: Wskaźnik

koniunktury w budownictwie spadł do +5,6 pkt w VIII --GUS: Wskaźnik koniunktury w przemyśle wzrósł m/m do +4,3 pkt w VIII --URE: Produkcja energii elektrycznej z OZE wyniosła 6,81 TWh w I poł. 2019 r. --URE: Moc zainstalowana OZE wyniosła 8,82 GW na koniec czerwca 2019 r. --Grant Thornton: Liczba stron uchwalonego prawa wzrosła o 5,6% r/r w I poł. 2019 --Prime Bit Games podpisał list intencyjny na stworzenie nowej wersji gry 'Clash' --Soroczyński z KIG: Polski eksport obroni się przed spowolnieniem, złoty również --Soroczyński z KIG: Inflacja wyniesie 2,8% w 2020, racjonalne dwie podwyżki stóp --Soroczyński z KIG: Wzrost PKB w 2020 r. spowolni po 4,3-4,4% w 2019 r. --PSPA pozytywnie ocenia nowe propozycje dotyczące wsparcia dla poj. elektrycznych --Oferta Mostostalu W-wa za 199,9 mln zł wybrana przez zachodniopomorskie --Dom Development miał 31,06 mln zł zysku netto, 38,16 mln zł zysku EBIT w II kw. --Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrosła o 7% r/r do 74 w lipcu br. --Sare planuje zmienić nazwę

na Digitree Group --Budimex miał 43,57 mln zł zysku netto, 61,42 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r. --Elektrobudowa miała wstępnie 34,1 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2019 --OT Logistics złożyło powództwo przeciwko Allianz ZB przed sądem w Zagrzebiu --ZM Henryk Kania wnioskuje do KNF ws. podejrzenia manipulacji przez Tarczyńskiego --Elektrobudowa przyjęła ramowy plan finansowania spółki --Komputronik podejmie działania w celu emisji akcji lub obligacji zamiennych -Sąd odmówił otwarcia postępowania układowego wobec Ursus Bus --Postępowanie układowe Ursusa zostało umorzone --Benefit Systems podtrzymuje prognozę na 2019 r. --Benefit Systems miał 39,92 mln zł zysku netto, 37,89 mln zł zysku EBIT w II kw. --PCC Rokita miało 4,05 mln zł zysku netto, 46,83 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r. --ES-System zakłada wzrost sprzedaży krajowej i eksportowej w III kw. br. --ES-System miał 2,43 mln zł zysku netto, 5,28 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r. (ISBnews) |

