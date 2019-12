Przegląd prasy

--Firmy przetwarzające odpady apelują do rządu, by wstrzymał zmiany powodujące wzrost cen ich usług

--Jeśli Londyn po wyjściu z UE porozumie się z Brukselą w sprawie umowy handlowej, to polskie firmy nie ucierpią, a eksport może dalej rosnąć

--Prezes Grupy AB: Na rynku dystrybucji IT w Polsce sytuacja nadal jest wyzwaniem, presja na marże nie osłabła

--Należące do GK Immobile Focus Hotels planuje otwierać kolejne hotele w największych polskich miastach, jak i w mniejszych, ale silnych biznesowo ośrodkach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców

--BM Reflex: Stabilne ceny paliw mogą utrzymać się do końca 2019 roku

--Spółka Kruka wygrała przetarg na zakup wierzytelności o wartości ok. 322 mln zł

--11bit studios: Premiera dodatku 'The Last Autumn' do gry 'Frostpunk' 21 stycznia