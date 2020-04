Przegląd prasy

--Prezes Rainbow Tours: We wrześniu ruszymy na zakupy nowych hoteli, ponieważ po trudnym sezonie pojawią się atrakcje cenowe

--Z floty czarterowej Enter Air, która składa się z 24 samolotów, obecnie lata ok. 3

--Inovo Venture Partners otrzymał 15 mln euro z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), szykuje się do inwestycji w spółki technologiczne

--Indeks WIG20 wzrósł o 2,01% na zamknięciu we środę

--Sprzedaż detaliczna może zanotować spadek o ok. 20% r/r w kwietniu wg analityków

--ZUS przekazał do OFE 190,1 mln zł

--PKP PLK zleciły odbudowę linii Wieliszew-Zegrze k/Warszawy za ok. 55 mln zł

--Marek Moszkowicz został powołany do zarządu Larq

--Prezydent apeluje do rządu o dokończenie wypłaty odszkodowań za suszę

--Zortrax dostarczy przyłbice ochronne do dwóch szpitali w Olsztynie

--CBRE: Podaż nowych powierzchni handlowych spadnie o ok. 50% r/r w 2020 r.

--PAIH: Polskie firmy mogą szykować się do ekspansji w Malezji od IV kw. 2020 r.

--PKN Orlen przekaże sprzęt ochronny dla DPS-ów kosztem ok. 4 mln zł

--InPost ma umowę z Auchan o współpracy przy dostawach do Lodówkomatów i D2D

--ML System wprowadził do sprzedaży szklaną przegrodę chroniącą przed wirusami

--GUS: Wskaźnik klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysł. spadł do -44,2 w IV

--GUS skorygował wzrost PKB za 2018 rok do 5,3%, za 2019 bez zmian: 4,1%

--BGK: FTiR wyda na wzmocnienie budynków z wielkiej płyty ok. 2,9 mld zł w 10 lat

--Złoty pozostaje stabilny, z tendencją do osłabienia

--Asbis: Przychody wzrosły o ok. 2% r/r do ok. 150 mln USD w marcu