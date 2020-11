Przegląd prasy

--W czasie drugiej fali pandemii na pracę zdalną mogłoby przejść ok. 1/3 pracowników w Polsce wg PIE i gazety

--Prezes Ruchu: Firma ma teraz dobre fundamenty do tego, żeby się rozwijać, generować dobre wyniki i dodatnie przepływy

--Kwiecień z XTB: Mówiłem wcześniej, że okolice 4,60 zł za euro są sufitem dopóty, dopóki nie realizuje się scenariusz powrotów do restrykcji; teraz sufitu nie ma

--Wg Canalys, w III kw. do sklepów trał 1% smartfonów mniej niż w ub.r.; ale polskie sklepy z elektroniką informują o wzrostach sprzedaży

--Prezes Budimeksu: Będziemy oddawać do użytku część odcinków przed terminem, np. na A1 od Piotrkowa Trybunalskiego do Tuszyna i na trasach S6 i S19

--W okresie styczeń-lipiec Mlekpol wyeksportował do Chin o 50% więcej mleka UHT niż rok wcześniej, podczas gdy branża zwiększyła eksport do Chin o 1% r/r

--Przychody VRG spadły o ok. 30,6% r/r do ok. 52,8 mln zł w październiku