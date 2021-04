Przekop Mierzei Wiślanej. Budimex podpisał umowę o wartości ponad 500 mln zł

classic 2 godz. temu zgłoś do moderacji 4 5 Odpowiedz

Przekop nie zwróci się nawet za 100 lat bo cały czas będzie wymagał inwestycji (utrzymania toru wodnego). Nie spowoduje również jakiegoś przełomu czy znaczącej roli w gospodarce regionu. Ewentualnie może być obciążeniem. Nie jest też strategicznie/militarnie znaczący. Więc po co ??? Ruskim na złość ?? Dla atrakcji turystycznej ??? tu bym się nawet zgodził. Tylko czy naszą biedną ojczyznę na to stać ?? czy naprawdę nie ma nic niezwykle ważnego/strategicznego dla społeczeństwa od tej atrakcji turystycznej za miliardy ? ktoś wydaje lekką rączką nie swoje pieniądze. Kto potem będzie za to zwracał ??