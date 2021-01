Przewozy PKP Cargo wzrosły o 10,9% r/r do 7,5 mln ton w grudniu

"Grudniowe dane można ocenić jako bardzo dobre, gdyż pokazują wysoki wzrost przewozów rok do roku. To ważny wskaźnik, bo 2019 to ostatni rok przed pandemią, gdy gospodarka rozwijała się bez przeszkód. Trudno więc nie być zadowolonym z tego, że teraz osiągnęliśmy lepsze o kilkanaście procent wyniki przewozowe. Jeszcze lepiej wyglądają te dane w odniesieniu do przewozów intermodalnych, które są naszym strategicznym kierunkiem rozwoju. Wzrost rok do roku o jedną trzecią udowadnia, że Grupa PKP Cargo potrafi wykorzystać koniunkturę na tym rynku i zaoferować klientom rozwiązania logistyczne na coraz wyższym poziomie" - powiedział prezes Czesław Warsewicz, cytowany w komunikacie.