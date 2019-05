Przychody CDRL w polskich sklepach wzrosły o 13% r/r do 14,8 mln zł w kwietniu

"Za nami rekordowy kwiecień - wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki sprzedażowe w sklepach stacjonarnych i kontynuujemy wzrosty w kanale online. Choć pogoda umiarkowanie nam sprzyjała, to klienci chętnie przychodzili do salonów i dokonywali zakupów. Naszą misją jest, by wychodzić rodzicom naprzeciw i dostarczać dokładnie takich produktów, jakich potrzebują ich dzieci. Osiągane coraz lepsze wyniki ze sprzedaży są dowodem tego, że dobrze wypełniamy to zadanie" - powiedział prezes Marek Dworczak, cytowany w komunikacie.