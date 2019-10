handel detaliczny 23 minuty temu

Przychody TXM spadły o 29% r/r do ok. 17 mln zł we wrześniu

Warszawa, 11.10.2019 (ISBnews) - Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM wyniosła ok. 17 mln zł we wrześniu 2019 r., co oznacza spadek o 29% r/r, podała spółka. W ujęciu narastającym sprzedaż na krajowej działalności kontynuowanej wyniosła ok. 167 mln zł, tj. o 22% mniej niż w roku poprzednim.