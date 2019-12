Przychody TXM spadły o 35% r/r do ok. 17 mln zł w listopadzie

"Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklep internetowy www.txm.pl w listopadzie 2019 roku wyniosły ok. 0,4 mln zł, co oznacza spadek o 40% w stosunku do listopada 2018 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepu internetowego wyniosła ok. 5,3 mln zł i była o 15 % niższa w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.