Przychody VRG spadły o ok. 42,4% r/r do ok. 42,5 mln zł w marcu

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2020 r. przez grupę VRG wyniosły ok. 42,5 mln zł i były niższe o ok. 42,4% w skali roku, podała spółka. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - marzec 2020 r. wyniosła ok. 197,2 mln zł i była niższa o ok. 8% licząc rok do roku.