PSEW: Morskie farmy wiatrowe mogą być kluczowe w transformacji energetycznej

Zgodnie ze stanem obecnym, inwestorzy posiadający decyzje lokalizacyjne zajmują dziś obszar 1,2 tys. km2. Z kolei pod rozwój morskiej energetyki wiatrowej na bazie drugiej wersji zabezpieczono w Polsce ok. 3,3 tys. km2, powiększając obszar o ok. 360 km2 wobec pierwotnego scenariusza. Trzecia wersja planu zagospodarowania Bałtyku - zgodnie z zapowiedziami - ma ujrzeć światło dzienne w październiku 2019 r. Nie pojawią się w niej dodatkowe tereny przeznaczone pod rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Więcej w niej będzie natomiast poligonów, niektóre tylko do czasowego wykorzystania, informuje PSEW.