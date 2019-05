PSG z Grupy PGNiG uruchomiła dostawę gazu do Lisewa w woj. kujawsko-pomorskim

"Rozpoczęty w ubiegłym roku przez grupę kapitałową PGNiG Program Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski nabiera tempa. Dziś uroczyście inaugurujemy dostawy gazu do kolejnej gminy w Polsce. Zgodnie z naszymi założeniami - do 2022 roku - ich liczba wzrośnie do blisko 1800. To oznacza, że prawie 90% rodzin i firm w Polsce będzie mogło skorzystać z błękitnego paliwa, czyli stabilnego, konkurencyjnego cenowo i przyjaznego środowisku źródła energii" - powiedział wiceprezes PGNiG ds. Rozwoju Łukasz Kroplewski, cytowany w komunikacie.