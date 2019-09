PSG z Grupy PGNiG uruchomiła stację regazyfikacji LNG w Dobiegniewie

"Celem PGNiG jest zapewnienie dostępu do gazu ziemnego każdej zainteresowanej rodzinie oraz firmie. Chcemy, by mieli oni wybór, z jakiego źródła energii chcą skorzystać. Gaz ziemny to przyjazne środowisku, konkurencyjne cenowo paliwo. Cieszę się, że w ramach naszego programu inwestycji w sieć gazową Polski oddajemy dziś do użytku kolejną stację LNG w Polsce, a pierwszą w Lubuskim" - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.