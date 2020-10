PST z grupy PGNiG ma kontrakt z Aker BP na dostawy gazu ze złóż w Norwegii

"Cieszymy się z możliwości współpracy z tak renomowanym partnerem jak Aker BP. Udało nam się wypracować porozumienie, które stanowi solidną podstawę do dalszego zacieśnienia relacji pomiędzy obiema stronami" - powiedział prezes PGNiG Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.

Podpisana umowa to kolejny krok PST do umocnienia jej obecności na hurtowym rynku gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W przyszłości zakontraktowany surowiec będzie mógł być sprowadzany na rynek polski, a stamtąd również do innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, z wykorzystaniem gazociągu Baltic Pipe, podkreślono.