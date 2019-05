PWPW: Prawie 100 tys. podmiotów zarejestrowało się w ID ISSUER

"Jestem dumny, że zespół Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych sprostał oczekiwaniom nie tylko administracji unijnej oraz krajowej, ale także producentów, hurtowników, detalistów i innych podmiotów biorących udział w obrocie wyrobami tytoniowymi. W dniu, w którym zaczyna obowiązywać nowe prawo, niemal 97% rynku tytoniowego w Polsce dokonało procesu rejestracji, a system przygotowany przez PWPW od dnia uruchomienia działa bez zarzutu. To potwierdzenie intuicyjności i jakości przygotowanego przez nas rozwiązania. Warto w tym miejscu także podkreślić, że podpisaliśmy umowy z wszystkimi krajowymi producentami wyrobów tytoniowych, co sprawia, że cały polski rynek jest gotowy do pracy zgodnie z nowym prawem" - powiedział prezes Maciej Biernat, cytowany w komunikacie.