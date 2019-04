PZPM: Liczba rejestracji autobusów nowych spadła o 28,8% r/r do 163 w II

"W lutym polscy przewoźnicy zarejestrowali 163 nowe autobusy, czyli o 66 szt. mniej niż rok temu (-28,8%). Jest to poniżej zarówno miesięcznej średniej z 2018 r., która wyniosła 225 pojazdów, jak i średniej z 2017 r., czyli 191 autobusów. To jeszcze nie daje wyraźnych powodów to niepokoju, ale można traktować jako pierwszy sygnał ostrzegawczy. Autobusowy rynek rozwija się w miarę upływu roku, a apogeum sprzedaży przypada na II połowę roku. Teraz mamy czas zbierania kontraktów i układania produkcji, jednak dawniej nie było aż tak wyraźnych dysproporcji" - czytamy w komunikacie.