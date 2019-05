PZU miał 747 mln zł zysku netto, 1489 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

"W pierwszym kwartale 2019 r. PZU pobiło własny rekord i wygenerowało wyższy przypis składki niż w analogicznym kwartale 2018r. Jest to więc kolejny najlepszy kwartał w historii firmy, co według jej zarządu jest dobrym prognostykiem na cały rok. Grupa PZU wygenerowała przypis składki w wysokości ponad 5,9 mld zł, w porównaniu do ponad 5,8 mld zł w pierwszym kwartale 2018 r." - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.