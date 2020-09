PZU: Pod względem sprzedaży III i IV kw. powinny być lepsze od II kw.

"Pierwsze półrocze to bardzo wysoki wynik po stronie ubezpieczeń, który pozostał pod wpływem złych danych ze strony segmentu bankowego oraz, w konsekwencji, odpisów trwałej utraty wartości w tym segmencie. Drugie półrocze to dla nas okres, w którym chcemy dołożyć wszelkich starań, które mogłyby przełożyć się na zmaksymalizowanie wyników za cały rok 2020" - dodał CFO.

Nawiązując do pytania o możliwości wznowienia wypłat dywidendy, Kulik powtórzył, że po "sytuacji przejściowej" powinien nastąpić powrót do normalności, tzn. realizowania planów i założeń dywidendowych.

CFO powtórzył, że Grupa PZU ma oportunistyczne podejście do kwestii fuzji i przejęć na zagranicznych rynkach. Spośród rynków, na których jest już obecna, największe wyzwania dostrzega na Ukrainie.

"Największe wyzwania są związane z rynkiem ukraińskim (z wielu powodów, również związanych z niestabilnością na tym rynku). Pozostałe rynki bałtyckie rosną i rozwijają się w sposób bardzo zbliżony, więc nie chciałbym faworyzować. To co robimy w tym zakresie, to prowadzimy wspólną politykę regionalną (daleko idąca współpraca pomiędzy podmiotami), pozwalającą nam na czerpani korzyści skali i zakresu posiadanego portfela i obecności lokalnej" - powiedział Kulik.