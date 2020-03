technologie 1 godzinę temu

PZU: Rekrutacja do MIT Enterprise Forum CEE potrwa do 8 marca

Innowacyjne startupy z Polski oraz z 14 krajów Europy Środkowo-Wschodniej mogą wysyłać zgłoszenia do udziału we wspieranym przez PZU programie akceleracji MIT Enterprise Forum CEE do 8 marca 2020 r., podał ubezpieczyciel.