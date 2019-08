PZU TFI ma umowę na zarządzanie PPK w Polskim Radiu

"Zarząd Polskiego Radia S.A. zdecydował już o wyborze firmy, która będzie zarządzała pracowniczymi planami kapitałowymi - to PZU TFI . Na razie nie jesteśmy w stanie udzielić informacji o tym, ile osób zostanie objętych tym programem" - poinformowała ISBnews Monika Kuś z biura zarządu Polskiego Radia.

"Potwierdzamy, że PZU wprowadzi PPK w kolejnej instytucji - Polskim Radiu. Bardzo nas to cieszy, dowodzi zaufania ze strony zarówno władz, jak i przedstawicieli pracowników tych instytucji. To kolejny nasz znaczący partner, bo przypomnę, że niedawno poinformowaliśmy o wyborze naszej firmy przez PKN Orlen i Energę, właśnie do wdrożenia i obsługi PPK" - powiedział ISBnews rzecznik PZU Damian Ziąber.