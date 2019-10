giełda 15 minut temu

Randstad: Wyjazd do pracy za granicę rozważa 24% pracowników

Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Odsetek pracowników rozważających wyjazd do pracy za granicę w ciągu najbliższego roku wyniósł 24% i jest opcją najczęściej rozważaną przez osoby do 29. roku życia z wykształceniem podstawowym, wynika z 37. edycji "Monitora Rynku Pracy" Instytutu Badawczego Randstad. Natomiast 70% badanych (o 1 pkt proc. mniej niż przed kwartałem) oczekuje, że znajdzie pracę co najmniej tak dobrą, jak obecna.