Redan miał 24,93 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2019

"Z dniem 18.07.2019 r. spółka dominująca Redan SA utraciła kontrolę nad TXM SA w restrukturyzacji w rozumieniu MSSF 10. W związku z tym za okres do 17 lipca 2019 r. wyniki finansowe grupy kapitałowej TXM zostały skonsolidowane, tak jak dotychczas, metodą pełną. Natomiast począwszy od dnia 18 lipca br. dane są konsolidowane metodą praw własności. Utrata kontroli spowodowała wygenerowanie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyniku w wysokości 40,4 mln zł na utracie kontroli nad Grupą TXM w restrukturyzacji. Wynika to z eliminacji kumulacji strat wypracowanych przez TXM w okresie, gdy Redan sprawował kontrolę. Ponadto wynik na działalności kontynuowanej TXM za okres od 18 lipca do 30 września br. podlega wycenie metodą praw własności, w związku z tym w sprawozdaniu nie ujęto dodatkowej straty, poniesionej przez TXM w tym okresie, gdyż wartość aktywa w postaci akcji TXM w Redan SA na dzień bilansowy wynosi 0, gdyż został utworzony 100% odpis aktualizujący ich wartość" - czytamy w raporcie.