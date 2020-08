Redan: Przychody ze sprzedaży Top Secret spadły o 18% r/r do ok. 17 mln zł w VII

"W lipcu sprzedaż w sklepach Top Secret w Polsce wyniosła 13 mln zł i była o 12% niższa w porównaniu do roku poprzedniego, przy powierzchni sieci niższej o 9% r/r. W trzecim miesiącu po przywróceniu handlu w galeriach handlowych poziomy sprzedaży są wciąż niższe r/r. Wejścia do sklepów były o ok. 30% niższe, co tylko częściowo zostało skompensowane ich wyższą efektywnością - wyższy wskaźnik paragonów do wejść. Z drugiej strony odnotowujemy wzrost w zakresie realizowanej marży procentowej na sprzedaży w rezultacie zmiany polityki cenowej i handlowej" - czytamy w komunikacie.