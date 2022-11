Rekordowa liczba akwizycji, EBITDA wyższa o 30 proc. Wyniki Wirtualnej Polski w trzecim kwartale 2022 r.

Wyniki finansowe Wirtualnej Polski Holding S.A. od początku 2022 r. rosną powyżej średniej rynkowej, w każdym z obszarów działalności spółki. Zarówno w obszarze mediów, jak i turystyki czy usług finansowych oraz sprzedaży samochodów Wirtualna Polska notuje wyraźne wzrosty sprzedaży. Łączne przychody ze sprzedaży w segmentach online i tv po trzech kwartałach 2022 r. wyniosły 750,6 mln zł, a skorygowany zysk EBITDA to 261,2 mln zł, co oznacza wzrost o 23 proc. W trzecim kwartale zysk EBITDA wzrósł o 30 proc. do kwoty 95,8 mln zł . Z kolei zysk netto za trzeci kwartał 2022 r. to 50,7 mln zł.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy Wirtualna Polska Holding przeprowadziła w sumie sześć znaczących akwizycji i inwestycji. W sierpniu spółka nabyła 40 procent udziałów w Patronite, największym polskim serwisie internetowym łączącym twórców z patronami. Na początku września za kwotę 83 mln euro kupiła Grupę Szallas obsługującą największe krajowe portale turystyczne umożliwiające rezerwację noclegów na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Polsce i Chorwacji. Następnie WP nabyła 100 proc. udziałów spółki Benchmark.pl, jednego z czołowych portali internetowych o tematyce komputerowej, nowych technologii, gier video oraz sprzętu elektronicznego. Również we wrześniu Wirtualna Polska została większościowym akcjonariuszem spółki Audioteka S.A., jednego z najbardziej rozpoznawalnych i największych serwisów z audiobookami działającym m.in. w Polsce, Niemczech, Czechach i Litwie. WP jest właścicielem ok. 60 proc. akcji, wartość transakcji wyniosła 95 mln zł. W październiku za prawie 33 mln zł Wirtualna Polska nabyła około 44,5 proc. udziałów spółki Selsey, jednego z czołowych sklepów internetowych w Polsce sprzedających produkty w kategorii "dom i ogród". W listopadzie WP kupiła Mediapop, właściciela kilku portali internetowych, które docierają do ponad 12 mln Polaków. Kwota transakcji to co najmniej 28 mln zł. Łącznie w ciągu ostatnich 3 miesięcy Wirtualna Polska Holding na akwizycje przeznaczyła ponad 580 mln zł.