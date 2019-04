Rekrutacja do kolejnej edycji programu MIT Enterprise Forum CEE potrwa do 30 VI

"Celem akceleratora MIT Enterprise Forum CEE jest wsparcie najbardziej innowacyjnych startupów naukowo-technologicznych z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej poprzez połączenie ich potencjału z wiedzą i zasobami dużych przedsiębiorstw, a także doświadczeniem mentorów, którzy osiągnęli spektakularne sukcesy w biznesie międzynarodowym. Partnerami programu są tacy rynkowi giganci jak m.in. Adamed, PZU, Nationale-Nederlanden. Projekt wspiera Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która przyznała grant na realizację programu w wysokości 15 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Organizatorem programu jest Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej, która z sukcesem zrealizowała dotychczas pięć edycji programu MIT Enterprise Forum Poland, a obecnie przygotowuje się do startu pierwszej rundy akceleracji dla startupów z regionu CEE.

"Oceniamy właśnie aplikacje, które wpłynęły do nas w związku z naborem do pierwszej rundy programu MIT Enterprise Forum CEE. Wkrótce ogłosimy startupy, które zakwalifikowały się do udziału w akceleracji, a w maju rozpoczną się pierwsze warsztaty oraz spotkania z mentorami i przedstawicielami dużych korporacji. Otrzymaliśmy kilkaset zgłoszeń, z czego niemal połowę od startupów z krajów Europy Środkowo- Wschodniej, w tym m.in. z Ukrainy, Rumunii, Węgier, Estonii i Bułgarii. Jesteśmy już po pierwszych rozmowach z ich przedstawicielami. Są to zespoły mocno zmotywowane do tego, aby rozpocząć swoją działalność na rynku polskim - dostrzegają bowiem nie tylko bardzo sprzyjający klimat dla rozwoju biznesu panujący obecnie w naszym kraju, ale również coraz większą otwartość dużych przedsiębiorstw na współpracę ze startupami" - powiedział Head of Acceleration w Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej Łukasz Owczarek, cytowany w materiale.

W związku z dużym zainteresowaniem akceleracją, MIT Enterprise Forum CEE otworzył rekrutację do kolejnej edycji programu, która wystartuje w listopadzie 2019 roku. Przez trzy miesiące młodzi przedsiębiorcy, którzy się do niej zakwalifikują, będą dopracowywali swoje modele biznesowe pod okiem polskich i międzynarodowych mentorów, uzyskają dostęp do unikalnego know-how, zaplecza technicznego i technologicznego partnerów programu, a także dofinansowanie na rozwój działalności i przeprowadzenie pilotażu w kwocie nawet do 200 tysięcy złotych. Startupom z krajów CEE zostanie dedykowany specjalny zespół wspierający je w rozwijaniu działalności na rynku polskim, wskazano również.

"Do aplikowania do programu zapraszamy startupy technologiczne z Polski i krajów CEE, które rozwijają technologie mogące znaleźć zastosowanie m.in. w przemyśle farmaceutycznym i Industry 4.0, a także w sektorze energetycznym, ubezpieczeniowym, finansowym czy w branży Smart Buildings. Specjalnie już teraz uruchamiamy nabór do edycji jesiennej, aby dać zespołom więcej czasu na przesyłanie swoich zgłoszeń. Znacznie uprościliśmy też samą formułę aplikowania, przez co jest ona o wiele szybsza i bardziej intuicyjna" - dodał Owczarek.

Program MIT Enterprise Forum CEE jest częścią globalnej sieci MIT Enterprise Forum, która ma swoje oddziały w kilkunastu stanach USA, a także m.in. w Grecji, Hiszpanii, Izraelu, Turcji i Pakistanie. Swoim zasięgiem obejmuje Polskę oraz czternaście państw: Czechy, Słowację, Węgry, Austrię, Rumunię, Słowenię, Chorwację, Serbię, Bułgarię, Ukrainę, Białoruś, Litwę, Łotwę oraz Estonię. Projekt ukierunkowany jest nie tylko na rozwój na rynku polskim, ale również na szeroko rozumianą internacjonalizację.

"Naszym celem jest przyspieszenie rozwoju firm, które chcą się rozwijać na rynkach międzynarodowych, w tym przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. W ramach każdej edycji akceleracji pięć najlepszych startupów otrzymuje szansę uczestnictwa w tygodniowym bootcampie w Bostonie. W trakcie wyjazdu mają one nie tylko możliwość poznania ekosystemu innowacji skupionego wokół Massachusetts Institute of Technology - uczelni, z którą afiliowany jest nasz program, ale również okazję nawiązania ważnych relacji biznesowych z tamtejszymi przedsiębiorcami oraz zaprezentowania swojej technologii przed inwestorami z USA. Dla wielu z nich to pierwszy poważny krok do rozwoju biznesu na rynku amerykańskim. Nawiązujemy również coraz więcej relacji z czołowymi przedsiębiorstwami na Dalekim Wschodzie, które są zainteresowane współpracą ze startupami z Europy Środkowo-Wschodniej. Udział w programie MIT Enterprise Forum CEE może stać się więc dla młodych przedsiębiorców również szansą na ekspansję na tamtejsze rynki" - stwierdził

Owczarek.

Startupy, które zakwalifikują się do projektu, przejdą akcelerację zgodnie z modelem 24 kroków zdyscyplinowanej przedsiębiorczości rozwiniętym przez Williama Auleta, profesora Massachusetts Institute of Technology (MIT), a także otrzymają możliwość globalnego networkingu, w tym nawiązania relacji biznesowych z potencjalnymi partnerami oraz inwestorami. W agendzie programu przewidziano ponadto konsultacje z prawnikami, rzecznikami patentowymi, coachami sprzedaży czy specjalistami z zakresu HR, podsumowano.

