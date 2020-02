Resi4Rent oddała ok. 520 lokali w 2019 r., do końca 2021 r. dojdzie 1,8 tys.

"Rok 2019 był dla nas przełomowy. Staliśmy się aktywnie działającą platformą z setkami klientów, których zachęca wizja wynajmowania mieszkania bez problemów, bez udziału pośredników i bez prowizji. Zakończyliśmy budowę dwóch projektów i wprowadzamy do nich najemców. Z każdym dniem widzimy wyraźniej, że zapotrzebowanie na długoterminowy wynajem mieszkań w Polsce jest bardzo duże i wciąż rośnie. Potwierdza to fakt, że nasz pierwszy projekt wynajęty jest w blisko 50% w zaledwie kilkanaście tygodni od oddania do użytku. Jest to wynik niespotykany na rynku najmu instytucjonalnego i nasz ogromny sukces" - powiedział prezes Sławomir Imianowski, cytowany w komunikacie.