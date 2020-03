technologie 38 minut temu

Ringier Axel Springer złożył wniosek do UOKiK w zw. z przejęciem MZN Property

Ringier Axel Springer Media AG (RASMAG), Jarosław Święcicki, Dariusz Piszczatowski, Wondelay Investments Ltd, Alterium Holding oraz Sui Generis Investments Ltd złożyli wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy, który będzie działał głównie na rynku/segmentach internetowych portali ogłoszeniowych, przede wszystkim ogłoszeń nieruchomościowych, podał Urząd. Wniosek ma związek z planowanym przez RASMAG przejęciem MZN Property.