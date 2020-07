Ronson wprowadził do sprzedaży 76 lokali w ramach VI etapu os. Panoramika

"Deweloper uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę VI etapu osiedla Panoramika w Szczecinie. Będzie to ostatnia szansa dla klientów, by zamieszkać w tej inwestycji z widokiem na centrum miasta. Generalny wykonawca - firma Mostostal Warszawa - od razu po uzyskaniu pozwolenia przystąpił do prac budowlanych. Sprzedaż mieszkań w Panoramice VI ruszy natomiast w poniedziałek 20 lipca. W ostatnim etapie osiedla dostępnych będzie 76 lokali w cenach od 193 tys. zł" - czytamy w komunikacie.